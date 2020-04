MZ: liczba laboratoriów wykrywających wirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 100

Źródło: PAP

Liczba laboratoriów diagnostycznych wykrywających wirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 100 – wynika z najnowszego wykazu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Działają one we wszystkich województwach.