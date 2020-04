Jujubee ustaliło datę premiery gry ' COVID: The Outbreak' na PC na 29 maja br.



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Jujubee ustaliło datę premiery gry "COVID: The Outbreak" na platformie PC na 29 maja 2020 r., podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 13,99 USD, 11,99 euro i 54,99 zł. Spółka nie wyklucza wydania gry na innych platformach w przyszłości.

"'COVID: The Outbreak' to gra strategiczna, w której wcielasz się w rolę globalnej organizacji zdrowia, która musi poradzić sobie z globalną pandemią. […] Oprócz możliwości zarządzania kryzysowego tytuł dostarcza graczom informacji jak się zachować w przypadku epidemii, jakie działania przedsięwziąć i jak w maksymalny sposób chronić siebie i swoich bliskich. Informacje podane w grze bazują na danych publikowanych przez WHO oraz na informacjach podawanych przez ekspertów i konsultantów" - czytamy w komunikacie.

Spółka zdecydowała o przesunięciu premiery gry "Dark Moon" o kilka miesięcy. Podanie nowej daty premiery "Dark Moon" nastąpi po premierze "COVID: The Outbreak", podano także.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

