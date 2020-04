Selvita: Na razie mniejsze akwizycje, po wykonaniu strategii - naprawdę znaczące



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity prowadzi prace dotyczące akwizycji i ocenia, że pierwsze transakcje będą dotyczyły mniejszych podmiotów, o przychodach "bliżej 2 mln euro niż 20 mln euro", poinformowali członkowie zarządu. W późniejszym okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 przyjdzie czas na większe podmioty, a po zrealizowaniu założeń na 2023 r. - na "naprawdę znaczące akwizycje", poinformowali członkowie zarządu.

"Dołączymy do Selvity 3-4 firmy, raczej zaczniemy od mniejszych, bliżej 2 mln euro niż 20. Widzimy dwa potencjalne cele: targety w Europie Środkowej i Wschodniej - firmy komplementarne do nas, małe i średnie, które wymagają reorganizacji. Pełny potencjał pokażą, gdy dołączą do Grupy Selvita. Natomiast w Zachodniej Europie patrzymy na spółki z rozpoznawalnymi brandami, one otworzą nam [tamtejszy] rynek" - powiedział wiceprezes Miłosz Gruca podczas wideokonferencji.

Poinformował, że spółka ma krótką listę 5 celów akwizycyjnych, jeden z nich jest na etapie zaawansowanej analizy danych, a jeden na etapie zapoznawania się (przez Selvitę) z memorandum informacyjnym, przygotowanym przez zewnętrzny podmiot.

"W tym roku, mamy nadzieję, podzielić się informacją z obszaru akwizycji" - dodał Gruca, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi spółki, że pierwsze nabycie może zostać sfinalizowane w tym roku.

"Jednak wolelibyśmy 'na siłę' nic nie dopinać. Wolałbym nie zrobić akwizycji w ogóle, niż zrobić niekorzystną" - zastrzegł prezes Bogusław Sieczkowski.

"Jeśli będzie ten przychód [ponad 300 mln zł w 2023 r. zgodnie ze strategią], na dobrej EBITDA, to rynek to doceni. Powinniśmy wtedy mieć gracza, który wejdzie na ścieżkę naprawdę znaczących akwizycji" - podsumował prezes.

W obszarze akwizycji w latach 2020-2023 Selvita zakłada, zgodnie ze strategią, przejęcia trzech przedklinicznych CRO w Europie świadczących usługi komplementarne do oferty spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności. Identyfikując spółki do przejęcia Selvita skupi się na podmiotach, których jednostkowe przychody są w przedziale 2-20 mln euro, z liczbą pracowników pomiędzy 30 a 150 osób. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze Drug Discovery, w szczególności in vivo ADME/DMPK oraz usług regulacyjnych.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)