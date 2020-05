"W dniu dzisiejszym rząd zgodził się na dalsze wsparcie odbudowy miejsc pracy i przedsiębiorstw w miarę jak zmieniają się nasze wytyczne dotyczące zdrowia publicznego" - powiedział minister finansów Paschal Donohoe. Pokreślił, że te nowe środki będą uzupełniały te działania, które już wcześniej podjęto.

Plan składa się z kilku elementów: systemu gwarancji kredytowych dla małych i średnich firm, których wartość sięgnie do 2 mld euro, inwestycji do 2 mld euro z państwowego funduszu majątkowego Irlandii w duże firmy, pozwolenie firmom dotkniętym kryzysem na odroczenie zobowiązań podatkowych nawet do 12 miesięcy co jak się szacuje będzie miało wartość kolejnych 2 mld.

Ponadto powołany zostanie fundusz o wartości 250 mln euro na granty do 10 tys. euro dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw na wznowienie działalności, zaś firmy będą przez trzy miesiące zwolnione z lokalnych podatków od przedsiębiorstw, pobieranych w zależności od wartości nieruchomości, które zajmują, co oznacza zaoszczędzenie przez nie 260 mln euro.

Jednak dwa elementy tego planu - gwarancje kredytowe i odroczenie podatków - o łącznej wartości 4 mld euro nie mogą wejść w życie do czasu sformowania nowego rządu.

W piątek rząd Irlandii ogłosił przedłużenie ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii o kolejne dwa tygodnie - do 18 maja - ale jednocześnie trochę je poluzował i przedstawił pięcioetapowy plan ich znoszenia.

Tymczasem irlandzkie ministerstwo zdrowia podało w sobotę wieczorem, że w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło kolejne 25 osób, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1286. Wykryto również następne 343 zakażenia i ich liczba tym samym zwiększyła się do 21 176.

Bartłomiej Niedziński (PAP)