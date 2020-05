CI Games oczekuje wysokiej rentowności gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts'



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Dotychczasowa sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" oraz zaktualizowane projekcje dalszej sprzedaży gry w kolejnych latach pokazują wysoką rentowność projektu, poinformował ISBtech prezes CI Games Marek Tymiński.

"Mamy ponad 1 mln zapisów na wishlist na Steam łącznie na gry z naszego katalogu, w tym istotna część przypada na 'SGW Contracts'. Należy jednak pamiętać, że to konsole stanowią znacznie większy udział w naszych przychodach z globalnej sprzedaży cyfrowej" - powiedział ISBtech Tymiński.

Zaznaczył, że sprzedaż cyfrowa SGW3 była istotna nie tylko przez pierwszy rok, ale przez kolejne i wciąż dziś generuje dalsze przychody.

"'SGW Contracts' zostało znacznie lepiej przyjęte przez graczy i jest to pozytywnie widoczne w sprzedaży tej gry. Stąd spodziewamy się również dłuższego cyklu życia tej gry. Dotychczasowa sprzedaż 'SGWC' oraz nasze zaktualizowane projekcje dalszej sprzedaży gry w kolejnych latach pokazują wysoką rentowność projektu. To całkowicie zaprzecza pojawiającym się gdzieniegdzie plotkom o rzekomo średnio udanej premierze ostatniej gry, co - w mojej ocenie - może wynikać z błędnych oczekiwań budowanych na informacjach o błyskawicznych zwrotach inwestycji z gier, które kosztują kilkaset tysięcy złotych w produkcji i do których wystarczy sprzedaż kilku tysięcy sztuk, aby zwrócić ich koszt. Giełdowi inwestorzy CI Games mają akcje dobrej, zdrowej spółki, która ostatnią premierą pokazała, że skutecznie realizuje nową strategię" - dodał prezes.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech.pl)