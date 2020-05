Amazon ogłasza nową inwestycję w Łodzi i tworzy ponad 100 miejsc pracy

Źródło: PAP

- Amazon powiększy liczbę swoich inwestycji w Polsce o nowe centrum logistyki e-commerce w Łodzi; - To już druga inwestycja firmy w regionie łódzkim; - Nowe centrum logistyki e-commerce będzie odpowiedzią na rosnący popyt ze strony klientów, rozszerzy ofertę produktów Amazon i wesprze większą liczbę sprzedawców w ramach usługi „Fulfillment by Amazon”; - Rekrutacja na stanowiska specjalistyczne w obszarach inżynieryjnym, logistyki, IT i HR właśnie się rozpoczęła.