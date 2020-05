"Polska ma szansę być cyfrowym sercem Europy. Dlatego dzisiaj ogłaszamy partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej i największą w historii kraju inwestycję w technologię cyfrową wynoszącą 1 miliard dolarów. W ramach inwestycji planujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji i budowę pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej, bezpiecznego i zaufanego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft o globalnej skali. Oznacza to dostęp do światowej klasy technologii, a w szczególności rozwiązań chmurowych, z poziomu data center zlokalizowanego w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft Mark Loughran.

Operator Chmury Krajowej ocenił, że umowa z Microsoft "otwiera kolejny rozdział w rozwoju budowanej w Polsce platformy, która zapewnia przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań chmury obliczeniowej oraz przyspiesza cyfrową transformację gospodarki".

W ramach tej umowy, Microsoft uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Partnerstwo z Microsoft to ważny etap w rozwoju Chmury Krajowej. Przekonaliśmy największą obecnie firmę technologiczną na świecie do ważnej inwestycji w Polsce. Działając razem zwiększamy szanse na przyspieszenie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej. OChK dostarcza usługi w modelu multicloud dając klientom swobodę wyboru między wariantami adopcji rozwiązań chmurowych i oferując technologie, które najlepiej pasują do ich modelu biznesowego. Platforma chmurowa Azure i rozwiązania Microsoft 365 to świetne rozszerzenie naszej oferty" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek.

"Jesteśmy zaufanym partnerem, który zapewnia bezpieczeństwo, pełną zgodność z lokalnymi regulacjami oraz lokalizację danych w Polsce. W tym kontekście decyzja Microsoft o utworzeniu tu pierwszego regionu przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej doskonale współgra z naszą misją" - dodał Potoczek.

OChK zaznaczył, że nowy region data center dołączy do globalnej infrastruktury Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów chmurowych zapewniających dostępność usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach. Dodał, że umożliwi on lokalny dostęp do pełnej oferty bezpiecznych usług w chmurze Microsoft.

OChK ocenił, że partnerstwo z Microsoft pozwala mu na dodatkową dywersyfikację oferty - rozszerza ją o rozwiązania platformy chmurowej Azure, m.in. usługi infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT).

Dodał, że w ofercie OChK znajdą się także rozwiązania Microsoft 365, zapewniające dostęp do aplikacji zwiększających produktywność, dostępnych jako usługa w chmurze i dostarczanych jako część otwartej platformy wspierającej procesy biznesowe. Operator zaznaczył, że już od momentu podpisania umowy Microsoft i OChK będą wspólnie wspierać przedsiębiorstwa i instytucje świadczące usługi doradcze, wdrożeniowe i opracowując projekty transformacyjne, na korzystnych rynkowo warunkach.

OChk wyjaśnił, że ważnym elementem inwestycji Microsoft w Polsce jest także "kompleksowy, wieloletni program podnoszenia kompetencji cyfrowych na polskim rynku pracy", który "będzie obejmował szkolenia, warsztaty, hackatony i programy e-learningowe z zakresu przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, zaawansowanej analityki danych oraz Internetu rzeczy". Ocenił, że wzmacnianie kompetencji cyfrowych jest niezbędnym elementem skutecznej transformacji cyfrowej z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Operator Chmury Krajowej dodał, że partnerstwo z Microsoft to "kolejne strategiczne porozumienie zawarte przez Chmurę Krajową w ciągu półtora roku od ogłoszenia powołania spółki przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju". Przypomniał, że we wrześniu 2019 r. podpisał umowę o strategicznym partnerstwie z Google, dzięki czemu w Polsce powstaje tzw. region Google Cloud czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zaznaczył, że Chmura Krajowa jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku.

"Działa w modelu multicloud oferując zarówno własne produkty w ramach Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania globalnych dostawców chmury publicznej. To połączenie zapewnia klientom swobodę wyboru między dostępnymi wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. OChK pomaga im optymalizować procesy i koszty IT skracając czas realizacji projektów i zwiększając efektywność działania. Świadczy usługi migracji i transformacji architektury IT. Doradza także w doborze rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, optymalnych dla danej branży i etapu rozwoju" - ocenił.

Operator wyjaśnił, że fundamentem działań Chmury Krajowej jest zaawansowane bezpieczeństwo cyfrowe. "OChK działa na podstawie prawa polskiego i zapewnia pełną zgodność regulacyjną, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów, których działalność podlega specyficznym uwarunkowaniom prawnym, w tym dotyczącym lokalizacji danych" - dodał.

Podkreślił, że chmura obliczeniowa jest dziś "niezbędnym elementem" procesu transformacji cyfrowej zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całej gospodarki, bo "coraz więcej nowoczesnych technologii rozwija się wyłącznie w środowisku chmurowym".

"Technologia chmurowa ściśle wiąże wydatki z faktycznie wykorzystywanymi zasobami. Zapewnia skalowalność, zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo środowiska IT. Wspiera wykorzystanie zwinnych metodyk i umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów. Stosowanie podejścia cloud native, w którym zwinne aplikacje i systemy są rozwijane od podstaw w chmurze, przyspiesza implementację nowych projektów i proces ciągłego doskonalenia wdrożonych już rozwiązań" - dodał OChK.

Autor: Radosław Jankiewicz

>>> Czytaj też: Wiceprezes Amazona odszedł z pracy w geście solidarności ze zwalnianymi sygnalistami