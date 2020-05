"Na całym świecie trwają intensywne badania, które pozwolą znaleźć skuteczny sposób na walkę z wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19. Ale pracownicy służby zdrowia, po wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, po prostu nie mają w obecnej sytuacji czasu na przeszukiwanie tysięcy artykułów. Dlatego ten projekt robi to za nich. Wyniki dostarcza w skondensowanej, łatwo dostępnej formie" - wyjaśnił prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Walkowiak, lider naukowy w Bionanoparku.

COVID-TREAT gromadzi, selekcjonuje i udostępnia najnowszą literaturę na temat diagnozowania i leczenia COVID-19. Baza została pomyślana, jako "punkt szybkiego dostępu", który umożliwia personelowi klinicznemu, badaczom i diagnostom, a także każdemu zainteresowanemu tą tematyką, dostęp do specjalistycznej literatury. Baza gromadzi informacje z różnych źródeł, w szczególności o nowych metodach i sprawdzonych sposobach leczenia akceptowanych przez środowisko naukowe. Podczas pandemii wydawcy czasopism i książek naukowych zgodzili się nieodpłatnie udostępnić bazy danych artykułów związanych z metodami leczenia COVID-19.

Dostęp do platformy można uzyskać za pośrednictwem komputera, notebooka lub smartfona. Informacje są dostępne w prostych plikach pdf. Twórcy projektu uważają, że dzięki temu będą łatwo osiągalne także w krajach rozwijających się, w których zarówno dostęp do internetu jak i jego przepustowość jest bardzo ograniczona.

Jak podał prezes zarządu Bionanoparku Marek Cieślak, łodzianie zostali zaproszeni do projektu COVID-TREAT przez Hamburg University of Applied Sciences; jego partnerami są m.in. Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet w Ubrino. W Bionanoparku w projekt zaangażowani są naukowcy pracujący na co dzień w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej i Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów.

Bazę można znaleźć na stronie internetowej https://covid-19treat.de/. Aby uzyskać do niej bezpłatny dostęp należy wypełnić formularz rejestracyjny.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska