Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - podpisała umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power. Łączna wartość kontraktów wynosi 37,21 mln zł netto, podał Erbud.



"Wartość pojedynczej umowy nie przekracza 2 mln zł netto. Realizacja każdego kontraktu zakończy się w ciągu 18 miesięcy od otrzymania polecenia rozpoczęcia pracy" - czytamy w komunikacie.



Należące do Grupy Erbudu PBDI specjalizuje się m.in. w budowie odnawialnych źródeł energii.



Pod koniec kwietnia br. w konsorcjum z Erbudem spółka podpisała trzy umowy na budowy farm wiatrowych w Ustce, Górzycy i Parnowie dla spółek z grupy EDF Renouvelables. Łączna wartość kontraktów wyniosła 68,74 mln zł netto. W styczniu 2020 roku spółka podpisała umowę wartą 75 mln zł netto na budowę farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim dla Enertrag Aktiengesellschaft. W listopadzie 2019 roku PBDI podpisała dwie umowy na wykonanie kompleksowych robót przy budowie farm wiatrowych Świecie oraz Dębowa Łąka, wartość obu kontraktów to 79 mln zł netto, przypomniano w materiale.



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)