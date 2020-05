Przychody Wojasa spadły o 63,9% r: r do 8,79 mln zł w kwietniu



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w kwietniu 2020 roku wyniosły 8,79 mln zł i były niższe o 63,9% w skali roku, podał Wojas.

"W okresie styczeń - kwiecień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 61 304 tys. zł i była niższa o 18,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 roku wyniosły 5 731 tys. zł i były niższe o 70,9% od przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 r. Sprzedaż w kanale online stanowiła 97% całkowitej sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 r. Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 42 582 tys. zł i były niższe o 30,9% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Na spadek przychodów wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19 oraz administracyjne zamkniecie od dnia 14 marca do 3 maja 2020 roku sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 95% sklepów własnych. Jednocześnie emitent informuje, iż spadek sprzedaży detalicznej w pierwszych dwóch dniach handlu w maju 2020 r. wyniósł 35% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy także.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)