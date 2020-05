Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego





Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank.



"Zarząd Santander Bank Polska S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2018 z dnia 7 marca 2018 r. oraz nr 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r., informuje, iż w dniu 6 maja 2020 r. podjął uchwałę o zawieszeniu projektu utworzenia banku hipotecznego w strukturach Grupy Banku oraz o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - czytamy w komunikacie.



W marcu 2018 r. bank (wówczas jako Bank Zachodni WBK) poinformował, że jego zarząd podjął uchwałę o zamiarze powołania banku hipotecznego w strukturach grupy pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny. Jak wówczas zaznaczono, utworzenie banku wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej banku oraz zgód KNF.



Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)