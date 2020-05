"Ponieważ jak dotąd udało się zahamować rozwój epidemii w Finlandii (...), od powszechnych ograniczeń przechodzimy w sposób kontrolowany do bardziej ukierunkowanych działań" - zapowiedział gabinet premier Sanny Marin.

Biblioteki mogą przystąpić do wypożyczania książek natychmiast. Inne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym będą znoszone lub modyfikowane stopniowo od połowy maja i od początku czerwca - wynika z planu działania rządu, którego ramy nakreślono na początku tygodnia.

"Przywrócenie wypożyczeń bibliotecznych do życia codziennego Finów jest pierwszym, chociaż mały krokiem" - skomentował dziennik "Hameen Sanomat". Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem, już we wtorek i w środę ludzie ustawiali się pod drzwiami niektórych placówek. W Finlandii tradycyjne czytelnictwo jest bardzo popularne, a mieszkańcy należą do najbardziej aktywnych użytkowników bibliotek w Europie, korzysta z nich ok. 40 proc. społeczeństwa.

W środę w wielu bibliotekach w Helsinkach i sąsiednich miastach otwarto tymczasowe punkty zwrotu książek, w tym w postaci wrzutek czy ulokowanych na zewnątrz skrzynek. Niektóre wypożyczalnie dopiero mają zostać otwarte w tym tygodniu. Pełen zakres usług bibliotecznych (np. otwarcie czytelni) zostanie przywrócony dopiero w czerwcu.

Miejskie biblioteki zostały zamknięte w połowie marca wraz z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu wyjątkowego, który obowiązuje do 13 maja.

Od 14 maja do szkół wrócą uczniowie podstawówek (dotychczas otwarte były przedszkola i klasy 1-3, ale zaleceniem było nauczanie zdalne). Dla szkół wyższych szczebli w dalszym ciągu zaleceniem (do końca semestru trwającego do końca maja) jest kontynuacja nauki online.

Jednocześnie od 14 maja przywrócony zostanie ruch transgraniczny w strefie Schengen dla podróży służbowych i niezbędnych, co ma istotne znaczenie dla wielu tysięcy Estończyków wykonujących pracę w Finlandii. Z kolei od początku czerwca otwarte zostaną placówki kulturalne, obiekty sportowe oraz lokale gastronomiczne. Dopuszczone będą zgromadzenia publiczne do 50 osób (obecnie do 10).

Przyjęta przez fiński rząd "strategia hybrydowa" została oficjalnie opisana czterema hasłami: "testować, monitorować, izolować i leczyć". Jej wdrożenie uzasadniono, powołując się na raport ekspercki, m.in. tym, że nie ma obecnie możliwości – ze względu na brak szczepionki i charakter globalny epidemii – wyeliminowania ze społeczeństwa infekcji koronawirusowej i mimo osiągnięcia niskiego poziomu zachorowań w kraju ryzyko powrotu choroby jest wysokie.

Dotychczas w Finlandii, mającej 5,5 mln ludności, laboratoryjnie potwierdzono ponad 5 573 przypadki koronawirusa. Przebadano ponad 100 tys. próbek. W związku z zachorowaniami na Covid-19 poinformowano o 252 przypadkach śmiertelnych.

