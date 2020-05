Wyniki losowania Lotto z 5.05.2020 to: 21, 28, 29, 39, 45, 49.

Wyniki losowania Lotto Plus z 5.05.2020 to:

Losowanie Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu - w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 21:40.

Kilka lat temu gra zastąpiła „Dużego Lotka”. Wielu Polaków do tej pory używa starej nazwy „Duży Lotek”. Wraz ze zmianą Totalizator Sportowy zwiększył pulę na wygrane do 44 proc. wartości zawartych zakładów.

Pula na nagrody zależy od liczby osób, które obstawiają zakłady. Jeśli w danym losowaniu nie padnie wygrana szóstka dochodzi do kumulacji. Zwykle, jeżeli jedna osoba trafi „szóstkę”, czeka na nią wygrana od dwóch do kilkudziesięciu milionów.

Wygrana za „trójkę” jest gwarantowana i wynosi 24 zł.

W Lotto Plus wszystkie wygrane mają gwarantowaną wysokość. Główna wygrana za trafienie 6 z 49 liczb to 1 000 000 zł. „Piątka” to 3500 zł, „czwórka” – 100 zł, a „trójka” – 10 zł.

Totalizator Sportowy to największa spółka zajmująca się grami liczbowymi i loteriami pieniężnymi na polskim rynku. Działa od ponad 50 lat. Spółka, należąca do Skarbu Państwa, ma swoje odpowiedniki w innych krajach Europy i świata.