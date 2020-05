Global Cosmed miał 2,81 mln zł zysku netto, 6,14 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 2,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 3,67 mln zł wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 6,14 mln zł wobec 3,34 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,28 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 72,67 mln zł rok wcześniej.

"W marcu doświadczyliśmy skokowego wzrostu popytu na wybrane produkty kosmetyczne, w szczególności mydło w płynie Apart Natural. Z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw musieliśmy zmierzyć się z ograniczoną dostępnością i wzrostem cen (nierzadko spekulacyjnym) surowców i komponentów produkcyjnych, jak również ograniczeniami w transporcie. Dodatkowym negatywnym czynnikiem było wyraźne osłabienie polskiej waluty względem euro i dolara amerykańskiego w I kw. 2020r., jednakże nasza obecność na wielu rynkach ogranicza ryzyko walutowe. Obecnie w fazie umiarkowanego odmrażania gospodarek narodowych, mamy do czynienia ze znaczną niepewnością rynku, co powoduje u nas ostrożność. Jako producent i dystrybutor dóbr szybkozbywalnych (FMCG) jesteśmy w relatywnie lepszej sytuacji w porównaniu do innych gałęzi gospodarki. Niemniej jednak mamy do czynienia ze strukturalną zmianą popytu i zachowania konsumentów, do czego dostosowujemy dalsze kroki. Jesteśmy elastyczną organizacją i wciąż dostrzegamy potencjał do poprawy efektywności w wielu obszarach (np. produkcyjnym)" - skomentowała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z ogłoszoną w lutym prognozą finansową zarząd oczekuje 22 mln zł EBITDA w całym 2020 r., a zaawansowanie wykonania tej prognozy po I kw. wyniosło 28%, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 2,35 mln zł wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.



(ISBnews)