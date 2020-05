Asbis rozważy przedłużenie skupu akcji własnych



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises nie wyklucza, że program skupu akcji własnych zostanie przedłużony, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis. Spółka przedstawi także swoje oczekiwania na 2020 r. po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach w związku z trwająca pandemią.

"Program skup akcji jest realizowany przez nas, część akcji została już skupiona. Cały program skończy się w lipcu, ale jeśli będzie taka potrzeba, to program ten zostanie przedłużony" - powiedział Tziamalis podczas wideokonferencji.

W sierpnia 2019 roku spółka rozpoczęła realizację programu skup 500 000 akcji do łącznej kwoty 300 000 USD. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu wynosi 3 zł za akcję. Zgodnie z raportem finansowym za I kw. w ramach realizacji powyższego programu spółka nabyła łącznie 309 000 akcji własnych.

Tziamalis powiedział także, że spółka nie będzie przedstawiać żadnych prognoz ani oczekiwań na ten rok do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynkach w związku z pandemią.

"Nasze oczekiwania na 2020 r. będziemy komunikować, kiedy sytuacji na rynku będzie jasna i czytelna. Nikt, kto planował wcześniej na 2020 r. swoje oczekiwania nie przewidział takiej sytuacji. Kiedy tylko na rynkach sytuacja się wyklaruje i będzie bardziej jednoznaczna, wtedy przekażemy nasze oczekiwania" - dodał Tziamalis.

Według niego, działania, które do tej pory zostały przez spółkę podjęte pokazują, że Asbis jest w dobrej kondycji, aby przetrwać ten okres.

"Główne czynniki wzrostu jakie wcześniej już przedstawialiśmy są cały czas aktualne i są możliwe do zrealizowania dzięki silnym fundamentom, które zostały wcześniej przez nas zbudowane" - dodał dyrektor.

Tziamalis odkreślił także, że wpływ pandemii w Polsce na wyniki całej grupy jest nieznaczący, gdyż spółka realizuje sprzedaż w formule B2B.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)