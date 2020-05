Polwax miał wstępnie 1,1 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Polwax miał 1,1 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd Polwax [...] przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wyników osiągniętych przez spółkę w pierwszym kwartale 2020 roku:

1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 36,4 mln złi są niższe o 9,8% w porównaniu z I kwartałem 2019 roku.

2. EBITDA wyniosła -0,7 mln zł i jest wyższa o 57,8%, tj. o 965,6 tys. zł od EBITDA za I kwartał 2019 roku.

3. Wynik netto wyniósł -1,1 mln zł, co stanowi poprawę wyniku o 1,4 mln zł, tj. o 56,3% w stosunku do I kwartału 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne dane spółka przedstawi w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 19 maja 2020 roku, podano także.

"Jednocześnie zarząd informuje, iż dokonał szacunków przychodów ze sprzedaży netto spółki za kwiecień 2020 roku, które wyniosły 8,2 mln zł, co stanowi ich spadek o 6,3 mln zł, tj. o 43,5% w stosunku do marca 2020 roku i spadek o 28,7% w stosunku do kwietnia 2019 roku, kiedy to wyniosły 11,5 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższy spadek przychodów jest obciążony skutkami pandemii koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń wprowadzonych przez władze krajowe oraz władze innych państw i wywołanym przez to ogólnym spowolnieniem gospodarczym objawiającym się spadkiem obrotów i popytu na rynku, co w przypadku spółki ma wpływ na ograniczenie jej produkcji, wyjaśniono.

"Zarząd spółki będzie na bieżąco analizował sytuację w spółce w związku ze zmniejszeniem sprzedaży spowodowanym ograniczeniami wywołanymi rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, a ewentualne nowe okoliczności i decyzje, istotne dla prowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej lub perspektyw rozwoju spółki będą na bieżąco komunikowane" - podsumowano.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)