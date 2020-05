i2 Development wykupuje przedterminowo obligacje za łącznie 11,1 mln zł



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - i2 Development wykupił wartą 2,5 mln zł część emisji obligacji serii I, wyemitowanych w grudniu 2019 r., jak również rozpocznie skup obligacji serii F o łącznej wartości 8,6 mln zł, których termin wykupu przypada na koniec grudnia 2020 r., podała spółka. Zarząd nie wyklucza, że będzie dalej wykorzystywać nadwyżki gotówkowe do przedterminowego spłacania długu korporacyjnego.

"i2 Development nabył w celu umorzenia 2,5 tys. obligacji serii o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł. To już kolejny, zrealizowany w ostatnich tygodniach, przedterminowy wykup obligacji tej serii, zapadających w marcu 2021 r. W kwietniu deweloper nabył w celu umorzenia 7,5 tys. obligacji z 15 tys. wyemitowanych w grudniu 2019 r. Giełdowy deweloper rusza również ze skupem obligacji serii F, notowanych na rynku Catalyst. Planowany dzień wykupu wyemitowanych w czerwcu 2018 r. papierów dłużnych o łącznej wartości 8,6 mln zł, to 29 grudnia 2020 r. Intencją spółki jest skup całości emisji w terminie do 23 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Od początku roku i2 Development wykupił obligacje o łącznej wartości 46,7 mln zł, w tym znaczącą część przed planowanym terminem wykupu, przypomniano.

"W 2019 r. przekazaliśmy nabywcom ponad 400 mieszkań i lokali usługowych, w 2020 r. mamy potencjał, by oddać do użytkowania co najmniej 500 lokali. Wraz z finalizacją projektów deweloperskich generujemy dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Skupując obligacje z rynku nie tylko optymalizujemy nasze koszty finansowania, ale również wspieramy płynność naszych papierów dłużnych. Pozytywny odzew ze strony inwestorów utwierdza nas w przekonaniu, iż obecność spółki na rynku wtórnym długu w charakterze nabywcy, szczególnie przy niskiej płynności większości papierów dłużnych notowanych na giełdzie, pozytywnie nas wyróżnia, zwiększa atrakcyjność i2 Development dla indywidualnych inwestorów obligacyjnych" - skomentował prezes Marcin Misztal, cytowany w materiale.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2019 r. zawarła 208 umów sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)