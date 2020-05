PFR sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł. To największa jednorazowa emisja w Polsce

Źródło: PAP

Polski Fundusz Rozwoju sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł, co oznacza, że jest to największa jednorazowa emisja obligacji przeprowadzona w Polsce. Zostały one wyemitowane w ramach Tarczy Finansowej PFR, która zakłada łączną emisję obligacji wartości 100 mld zł.