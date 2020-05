Müller wskazał, że w poniedziałek oraz we wtorek kwestią obostrzeń będzie zajmował się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który przeanalizuje m.in. napływające dane dotyczące liczby zachorowań, ich pochodzenia oraz umiejscowienia na terenie kraju.

"Decyzje dotyczące ewentualnego dalszego znoszenia obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią zapadną w nadchodzącym tygodniu. Wówczas rząd będzie też informować o terminach przejścia do kolejnego etapu zdejmowania ograniczeń" - powiedział rzecznik rządu.

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.

Od 4 maja otwarte zostały galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe (z odpowiednimi ograniczeniami), niektóre instytucje kultury, a od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola, jednak decyzje maja być podejmowane każdorazowo przez organy założycielskie.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem trzeci etap może dotyczyć gastronomii - część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Oprócz zakładów fryzjerskich, mogą wówczas zostać otwarte także salony kosmetyczne.

W trzecim etapie może być dozwolona też organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć mogą też zajęcia opiekuńcze w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.

Decyzja co do pełnego o przejścia do trzeciego etapu jest nadal przedmiotem dyskusji. Nie jest wykluczona modyfikacja zakresu kolejnego etapu uwzględniająca aktualną sytuację w zakresie epidemii - podkreśla rzecznik rządu.

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.

