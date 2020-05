"Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła konsultacje z 35 wytypowanymi firmami i instytucjami w celu zwymiarowania infrastruktury nowego lotniska" - poinformowała PAP w komunikacie spóła.

Chodzi o dane dotyczące m.in. liczby i lokalizacji budynków, ich powierzchni i kubatury, a także zakładanej w 2027 r. liczby pracowników.

"Spółka CPK zapytała dostawców usług lotniczych i instytucje państwowe zarówno o inwentaryzację ich infrastruktury obecnie na Lotnisku Chopina, jak też o prognozy i oczekiwania na koniec 2027 r., kiedy planowane jest oddanie do użytkowania pierwszego etapu Portu Lotniczego Solidarność" - czytamy.

Pytania dotyczyły m.in. typów budynków, minimalnej potrzebnej powierzchni terenu, zasilania w media, zapotrzebowania na parkingi i pola odstawcze, liczby pracowników w obiektach.

Zbieranie informacji potrwa do 1 lipca 2020 r. Spółka planuje, że 15 lipca firmy i instytucje otrzymają podsumowanie tego etapu konsultacji. Jak tłumaczy, zbieranie tych informacji jest elementem prac nad master planem Portu Lotniczego Solidarność.

Wśród firm zaproszonych do konsultacji znalazły się m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, spółki handlingowe LS Airport Services i Welcome Airport Services, firmy obsługi technicznej LOT AMS i LS Technics, spółki spedycyjno-logistyczne Poczta Polska, DHL, FedEx, UPS i TNT, dostawcy paliw Orlen i Lotos, a także m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Graniczna, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Do konsultacji zaprosiliśmy szeroką grupę polskich i międzynarodowych podmiotów, które będą użytkownikami przyszłego lotniska. Dzięki temu spółka CPK pozyska szczegółowe informacje m.in. o preferowanej lokalizacji obiektów, wymaganym sąsiedztwie, zapotrzebowaniu na przyłącza i przewidywanej liczbie pracowników" - powiedział, cytowany w informacji, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

