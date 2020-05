Prezes Dino Polska zrezygnował ze stanowiska, planuje przejście do RN



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Szymon Piduch złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Dino Polska oraz rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na dzień otwarcia obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka. Rezygnacja została uzasadniona planowanym przejściem do rady nadzorczej spółki.

"Równocześnie spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację od pana Tomasza Biernackiego, przewodniczącego rady nadzorczej i głównego akcjonariusza Dino Polska S.A. o złożonej Szymonowi Piduchowi propozycji objęcia roli członka rady nadzorczej Dino Polska S.A. Intencją jest wykorzystanie dużego doświadczenia Szymona Piducha do wspierania kluczowych projektów Dino Polska S.A. z poziomu rady nadzorczej i - w związku z tym - zwolnienie go z bieżących obowiązków związanych z codziennym zarządzaniem spółką" - czytamy w komunikacie.

Szymon Piduch jest związany z Dino Polska od 2002 r. Od 2010 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)