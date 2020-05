Bank Millennium zakłada utrzymanie poziomu sprzedaży kredytów hipot. z I kw.



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium ocenia, że sprzedaż nowych kredytów hipotecznych, która wyniosła 1,3 mld zł w I kw. br., jest do utrzymania w kolejnych kwartałach tego roku, poinformował prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge. Bank nie rezygnuje z planów utworzenia banku hipotecznego.

"Przewidujemy podobne kwoty w kolejnych kwartałach tego roku" - powiedział prezes podczas wideokonferencji.

Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych w I kw. wyniosła 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 16% w skali kwartału oraz o 57% r/r.

"Dokonaliśmy korekty w zakresie liczenia dochodów klienta na bardziej ryzykowne środowisko. W marcu było pewne przyspieszenie ze strony klientów, którzy byli już zdecydowani, finalizowali transakcję i zaciągali kredyt. W kwietniu to zostało zatrzymane, ale w dalszym ciągu jesteśmy optymistami. Nie przewidujemy w nieruchomościach mieszkaniowych problemów" - zaznaczył prezes.

Joao Bras Jorge poinformował, że bank nie zrezygnował z zamiarów utworzenia banku hipotecznego.

"Na razie nie zmieniamy naszych planów. Kontynuujemy proces uzyskania pozwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - powiedział.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

