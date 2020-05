Red Dev Studio planuje 4 premiery gier w II kwartale



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Red Dev Studio planuje premiery czterech gier jeszcze w II kw. i podtrzymuje plan stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier, podała spółka.

"Jeszcze w II kw. 2020 r. planujemy premiery czterech gier. Będą to: gra 'Drill Deal' w wersji early access (wydanie pełnej wersji planowane jest na III kw. 2020 r.), 'Doubles Hard' w wersji na konsolę Nintendo Switch oraz na PC, 'Powertris' w wersji na konsolę Nintendo Switch oraz 'Space Shift' w wersji na Switch i na PC. Przy produkcji gry 'Drill Deal' współpracujemy ze spółką Ultimate Games, która jest jednocześnie wydawcą i finansującym tę produkcję" - napisał prezes Wojciech Sypko w sprawozdaniu finansowym za I kw. 2020 r.

15 kwietnia odbyła się premiera gry "Doubles Hard" na platformie Nintendo Switch, a w późniejszym terminie ma ona być także dostępna w wersji na PC (Steam).

Spółka podała także, że pod koniec marca Silver Lynx Games (posiadacz licencji na wyprodukowanie planszowej wersji gry "Down to Hell") w niecałą dobę osiągnęło wyznaczony cel kampanii na platformie Kickstarter. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wykonanie i komercjalizację planszowej wersji gry. Red Dev Studio otrzyma określony w umowie procent przychodów ze sprzedaży gry. "Down to Hell" w podstawowej wersji dostępny jest już na PC i Nintendo Switch. Przygotowywana przez Silver Lynx Games gra planszowa będzie gotowa jeszcze w tym roku, a jej pojawienie się na rynku z pewnością zwiększy również zainteresowanie wersją elektroniczną.

"Obecna strategia spółki zakłada dywersyfikację źródeł przychodów poprzez stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier. To dla nas bezpieczny wariant, ponieważ przy dużej liczbie małych gier, które generują stosunkowo niewielkie przychody, ewentualne nieosiągnięcie zakładanego poziomu sprzedaży, nie ograniczy uzyskania zakładanego poziomu przychodów z całego portfolio. W każdym roku planujemy tworzenie co najmniej 12 gier niskobudżetowych oraz 1-2 większych projektów o budżecie 100-150 tys. zł. Konsekwentna realizacja tego planu powinna istotnie zmniejszyć ryzyko finansowe naszej spółki w perspektywie najbliższych miesięcy" - powiedział Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że tydzień temu rozpoczęła prace produkcyjne nad grą logiczną "Gravity Maze" w wersji na Nintendo Switch. Wydawcą gry będzie spółka No Gravity Games.

"Decyzję o przystąpieniu do produkcji 'Gravity Maze' podjęliśmy ze względu na uzyskanie od wydawcy pozytywnych rekomendacji sprzedażowych projektu. Tytuł ten jest przestrzenną grą logiczną, w której pierwszoplanową rolę odgrywać będzie grawitacja, a gracz przy planowaniu kolejnych ruchów będzie musiał uwzględnić ich konsekwencje, wynikające z podstawowych zasad fizyki. Zgodnie z aktualnymi trendami gra 'Gravity Maze' będzie dedykowana na Nintendo Switch. Obecnie konsola ta bije rekordy popularności i stała się jedną z wiodących platform do gier" - podsumował Sypko.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.

(ISBnews)