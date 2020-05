Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,45 proc. do 24.221,99 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,01 proc. do 2.930,19 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,78 proc. do 9.192,34 pkt.

Akcje Facebooka wzrosły 0,9 proc., Amazon, Apple, Netflix, Alphabet, Microsoft i Intel zyskał po ponad 1 proc.

"Pandemia Covid-19 potwierdziła ogromną rolę, jaką technologie odgrywają w biznesie i wśród konsumentów i widać rosnące oczekiwania, że recesja może jeszcze bardziej zwiększyć potęgę największych wzrostowych firm" - powiedział Salvatore Ruscitti, strateg akcji amerykańskich MRB Partners.

Akcje United Airlines poszły w dół o 7 proc. - linie lotnicze poinformowały bez podania przyczyny o rezygnacji z oferty emisji obligacji na kwotę w wysokości 2,25 mld USD.

Marriott spadał o 5 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 26 centów, poniżej oczekiwań na poziomie 80 centów.

Notowania Under Armour szły w dół o 11,5 proc. po tym, jak spółka podała, że strata na akcję wyniosła w I kw. 34 centy wobec oczekiwanej straty w wysokości 19 centów.

Akcje Cardinal Health rosły 6,5 proc. przed rozpoczęciem handlu - spółka farmaceutyczna podała, że w I kw. zysk na akcję wyniósł 1,62 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,42 USD.

"Większa część ewentualnego odbicia i wiadomości związanych z koronawirusem jest już wyceniona, z tego powodu uważamy, że w czerwcu można się spodziewać okresu nawrotu spadków" - powiedział Bob Baur, główny ekonomista w Principal Global Investors.

W niedzielę Biały Dom rozpoczął nieformalne rozmowy z przedstawicielami Kongresu na temat tego, co należy włączyć do kolejnej rundy pakietu stymulacyjnego dla gospodarki wobec pandemii koronawirusa.

Doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett powiedział, że przyszłe ustawodawstwo może obejmować pomoc żywnościową dla Amerykanów walczących z głodem ze względu na powszechną utratę miejsc pracy, które zrujnowały finanse wielu ludzi. Hassett dodał, że może również obejmować dostęp szerokopasmowego internetu dla tych, którzy go nie mają.

Demokraci, którzy kontrolują Izbę Reprezentantów, już w tym tygodniu zamierzają ujawnić szczegóły swoich propozycji. Biały Dom zasygnalizował, że nie spieszy się z przyjęciem kolejnego projektu pomocy. Od początku marca Kongres przeznaczył 3 bln USD na pomoc gospodarczą w związku z pandemią koronawirusa.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział w poniedziałek, że liczby dotyczące bezrobocia w USA "prawdopodobnie pogorszą się, zanim się poprawią". W jego ocenie mniejszym ryzykiem dla kraju jest otwarcie niektórych przedsiębiorstw niż pozostawienie wszystkich zamkniętych.

Mnuchin, zapytany czy w USA realna stopa bezrobocia może obecnie ok. 25 proc., odpowiedział, że „być może tak jest”.

W ocenie Neela Kashkariego, prezes Fedu z Minneapolis, jeśli chodzi o rynek pracy „najgorsze dopiero nadejdzie”.

„Realna stopa bezrobocia wynosi około 23-24 proc. osób, które dzisiaj są bez pracy, a jeśli zgodnie z moimi przewidywaniami odbicie w gospodarce będzie odbywać się stopniowo, to ci ludzie będą potrzebować więcej pomocy” – powiedział Kashkari w niedzielnym wywiadzie dla telewizji ABC.

Według doradcy ekonomicznego Białego Domu Kevina Hassetta stopa bezrobocia w USA może w najbliższym czasie przekroczyć poziom 20 proc.

W kwietniu stopa bezrobocia w USA wzrosła do 14,7 proc. W ubiegłym tygodniu kolejne 3,2 mln Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. W sumie w ostatnich siedmiu tygodniach taki wniosek złożyło 33,5 mln obywateli USA.

Na początku przyszłego tygodnia Stany Zjednoczone zaczną kupować od amerykańskich rolników i hodowców nabiał, mięso i produkty rolne o wartości 3 mld dolarów - poinformował w sobotę na Twitterze prezydent Donald Trump. (PAP)