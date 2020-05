Budżet federalny na lata 2020–21 miał zostać zaprezentowany we wtorek, ale rząd był zmuszony to opóźnić, dopóki nie oceni pełnego kosztu ekonomicznego koronawirusa - pisze agencja AP.

"Ogólnie rzecz biorąc, dane ekonomiczne są otrzeźwiające" - powiedział minister Josh Frydenberg w parlamencie w pierwszym dniu trzydniowej sesji w tym tygodniu. Jak dodał, spodziewa się, że PKB spadnie o ponad 10 proc. w kończącym się w czerwcu kwartale, co stanowi rekordowy spadek. Frydenberg nie powiedział, jaki będzie deficyt. Rok finansowy w Australii kończy się 30 czerwca.

Rząd federalny przeznaczył ponad 230 mld dolarów australijskich (148 mld USD) na działania stymulacyjne, z których ponad połowa ma pomóc pracodawcom w utrzymaniu działalności. "Biorąc pod uwagę poziom niepewności, nasze środki ekonomiczne zapewniają coś więcej niż ulgę finansową. Mają również aspekt psychologiczny" - zaznaczył minister.

Frydenberg powiedział, że żądania opozycji dotyczące większego wsparcia dla pracodawców i pracowników podczas pandemii prawdopodobnie nie zostaną spełnione. "Australijczycy wiedzą, że nie ma drzewa z pieniędzmi - zauważył. - To, co pożyczamy dzisiaj, musimy spłacić w przyszłości. Tymczasowe i ukierunkowane nowe środki wydatkowe nie zostały zaprojektowane tak, aby trwać wiecznie, ale by zbudować pomost do etapu naprawy".

Minister skarbu poinformował, że deficyt gotówki na koniec marca wyniósł 22,4 mld AUD (14,4 mld USD), prawie o 10 mld AUD (6,5 mld USD) więcej, niż rząd prognozował w aktualizacji budżetu z połowy grudnia.

Kiedy w kwietniu 2019 r. Frydenberg przedstawiał budżet na lata 2019-20, powiedział, że Australia "wróciła do normalności" z prognozą nadwyżki na ten rok budżetowy w wysokości 7,1 mld AUD (4,6 mld USD). Rząd zrewidował jednak tę prognozę nadwyżki do 5 mld AUD (3,2 mld USD) jeszcze w grudniu, zanim niszczycielskie pożary i koronawirus dotknęły australijską gospodarkę - podaje AP.

Tymczasem - jak informuje Reuters - minister Frydenberg został poddany testowi na koronawirusa i przebywa w izolacji w oczekiwaniu na wyniki, gdy podczas wystąpienia w parlamencie wielokrotnie kaszlał.

Frydenberg powiedział, że miał suchość w ustach i kaszel, gdy przemawiał. W oświadczeniu przekazał, że skonsultował się z lekarzem, który doradził mu zbadanie się pod kątem Covid-19. Minister dodał, że spodziewa się, że wyniki testu otrzyma w środę.

Według opublikowanego we wtorek rano zestawienia agencji Reutera od początku epidemii koronawirusa w Australii stwierdzono 6948 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 97 osób. Od wybuchu pandemii na całym świecie odnotowano ponad 4,19 mln zakażeń, ponad 285 tys. ludzi zmarło.