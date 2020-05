"Podpisujemy dziś umowę na odcinek S7 między Czosnowem a Modlinem. To kolejny etap inwestycji w północnej części województwa mazowieckiego. Trwają też prace na odcinkach S7 na południe od Warszawy, bo droga ta powoli uczynić bezpiecznym i przewidywalnym ruch na kierunku południkowym. Bardzo się cieszę, że epidemia nie zatrzymała, i jestem przekonany, że nie zatrzyma, polskich budów. Środki finansowe również nie zostaną wstrzymane" - powiedział minister Andrzej Adamczyk podczas wideokonferencji.



P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski dodał, że to 15. umowa w tym roku podpisana przez Dyrekcję, która zwiększa tegoroczne zakontraktowanie do ok. 9 mld zł na 223 km dróg.



"To już trzecia umowa Budimeksu na drogi ekspresowe podpisana w ostatnich tygodniach. To pokazuje, że życie na polskich budowach trwa. Podpisywanie kolejnych umów daje pewność jutra dla prawie 1 mln pracowników sektora budowlanego w Polsce" - podkreślił prezes Budimeksu Dariusz Blocher.



"Termin oddania inwestycji to listopad 2023 r., ale doświadczenia, które obecnie zdobywamy na budowie A1 pozwalają myśleć z optymizmem, że będziemy w stanie inwestycję zakończyć wcześniej" - dodał Blocher.



Wykonawca ma teraz 10 miesięcy na projektowanie. Z początkiem przyszłego sezonu budowlanego (15 marca 2021 r.) powinny ruszyć roboty.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

