Vivid Games miał wstępnie 0,42 mln zł zysku netto w IV, podtrzymuje prognozę



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Vivid Games zanotował 0,42 mln zł zysku netto w kwietniu 2020 roku oraz 1,44 mln zł narastająco w okresie styczeń-kwiecień, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę na cały rok 2020.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 spodziewane są na poziomie 3,3 mln zł (8,15 mln zł narastająco od stycznia 2020). Skonsolidowany zysk netto za kwiecień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,42 mln zł (1,44 mln zł narastająco od stycznia 2020)" - czytamy w komunikacie.

"Największy wpływ na rosnące przychody ma 'Real Boxing 2', który w kwietniu zarobił dziesięciokrotnie więcej niż w styczniu. Zwiększamy wydatki marketingowe, w kwietniu zainwestowaliśmy 1,4 mln zł. Do zespołu produktowego skierowaliśmy znaczną część wewnętrznych zasobów. Zamierzamy dobrze wykorzystać potencjał, który wytworzyliśmy w ostatnich miesiącach - m.in. usuwając markę Rocky oraz rozpoczynając pozyskiwanie użytkowników na dużą skalę" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Marka Real Boxing, najbardziej rozpoznawalny tytuł spółki od 2012 roku, trafiła już do 78,5 mln graczy, generując ponad 71 mln zł przychodów, zaznaczono.

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020, podkreślono.

Prognoza spółki zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku neto.

"Patrząc na dynamikę wzrostu i to co planujemy w kolejnych miesiącach, jestem spokojny o jej realizację" - podkreślił Kościelny.

W jego ocenie, świetny debiut gier Vivid Games na platformie Switch (3 pierwsze wydane tytuły zostały pobrane ponad 300 000 razy) czy udany pierwszy soft-launch nowej gry segmentu mid-core "Knights Fight 2", potwierdzają przewidywania spółki.

Spółka zastrzegła, że raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za pierwsze półrocze roku 2020, który zostanie opublikowany 30 września 2020, podkreślono.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)