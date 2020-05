Warszawa: Trzaskowski: 100 tys. wniosków od firm; apelujemy do rządu o wsparcie

Źródło: PAP

Dziennie do Urzędu Pracy wpływa 4 tysiące wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej; do rozpatrzenia jest 100 tysięcy - podkreślił w środę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Ratusz apeluje o wsparcie do rządu, twierdząc przy tym, że władza centralna przerzuca obowiązki na samorządy.