Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 162,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 535,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 474,05 mln zł wobec 744,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBIDTA sięgnął 957,4 mln zł wobec 1 232,32 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 467,77 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 312,81 mln zł rok wcześniej.



"W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Tauron były o 3% wyższe r/r i wyniosły 5,5 mld zł. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe stawki usług dystrybucyjnych, wyższa produkcja energii elektrycznej zrealizowana przez farmy wiatrowe oraz wzrost wolumenu sprzedaży gazu" - czytamy w komunikacie.



"W pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Wypracowaliśmy niemal miliard złotych wyniku EBITDA. Coraz większe znaczenie dla wyników całej grupy ma OZE, którego EBITDA wzrosła o prawie 70%. Dlatego też zdecydowaliśmy o odrębnym prezentowaniu tego segmentu w sprawozdaniach finansowych. Czynnikiem, który będzie oddziaływał na wyniki w kolejnych okresach jest epidemia COVID-19. W pierwszym kwartale jej wpływ na działalność grupy był relatywnie niewielki. Podejmujemy szeroko zakrojone działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie negatywnych skutków obecnej sytuacji" - skomentował prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.



W I kwartale 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 13,25 TWh energii elektrycznej wobec 13,54 TWh rok wcześniej. Liczba klientów, na rzecz których świadczone były usługi dystrybucyjne wzrosła o 63 tys. i wyniosła 5,68 mln.



"W analizowanym okresie jednostki wytwórcze grupy wyprodukowały łącznie 3,21 TWh energii elektrycznej, o 16% mniej niż w pierwszym kwartale 2019 r. (3,82 TWh). Niższy wolumen produkcji wynikał z prac remontowych bloków klasy 200 MW prowadzonych w związku z ich dostosowaniem do wymogów tzw. konkluzji BAT oraz przyjętej przez Tauron strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,11 TWh, tj. o 19% więcej wobec ubiegłego roku (0,09 TWh)" - czytamy dalej.



W I kwartale 2020 r. segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 57% więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,29 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia, we wrześniu 2019 r., pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych.



Produkcja ciepła wzrosła w ujęciu rocznym o 4% do poziomu 4,96 PJ, natomiast jego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 PJ, czyli o 7% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmiana ta wynikała z wyższych temperatur zewnętrznych i w konsekwencji niższego zapotrzebowania odbiorców.



W I kwartale 2020 r. 54% zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie konwencjonalne na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy Tauron, podano także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 721,02 mln zł wobec 155,72 mln zł straty rok wcześniej.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)