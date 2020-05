Minister był pytany w Radiu Plus o propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, by wprowadzić tzw. dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii - 1200 zł na miesiąc przez trzy miesiące.

Schreiber poinformował, że w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej pracują nad tą propozycją. "Myślę, że jest szansa na wprowadzenie jakieś formy takiego dodatku, tak, jak to postuluje pan prezydent" - mówił.

Jak dodał, szczegóły zostaną przedstawione "niebawem" i "jest szansa", że dodatek zostanie wprowadzony jeszcze w maju.

Schreiber przyznał też, że "nie sądzi", by poprawka Senatu do nowelizacji tzw. Tarczy 3.0 podnosząca zasiłek dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł mogła uzyskać akceptację Sejmu. "Ja w każdym razie za nią nie zagłosuję" - oświadczył.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska