Arctic Paper miał 54,96 mln zł zysku netto, 111,83 mln zł EBITA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował 54,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 79,67 mln zł wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 111,83 mln zł, wobec 81,08 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 813,95 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 820,57 mln zł rok wcześniej.

"Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego. Przed nami wymagający czas. Spodziewamy się, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie miał wpływ zarówno na drugi, jak i trzeci kwartał 2020 r. Będziemy działać w oparciu o odporność organizacji, rozwagę i kreatywność" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2020 r. zysk EBITDA wyniósł 111,8 mln zł (w porównaniu do 81,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.), a marża EBIT osiągnęła 9,8%, co jest zgodne z celem finansowym. Zarówno segment papieru, jak i celulozy osiągnęły satysfakcjonujące wyniki. Stabilne ceny surowców nadal działały na korzyść segmentu papieru. Mocne wyniki skonsolidowane przyczyniły się do obniżenia długu netto grupy o 65 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., podkreślono.

"Segment papieru ma za sobą jeden z najlepszych kwartałów w historii, ze sprzedażą równą 587,8 mln zł (573,3 mln zł w 2019 r.) i zyskiem EBITDA wynoszącym 84,8 mln zł (16,3 mln zł w 2019 r.). Główną siłą napędową tak mocnych wyników były stabilne ceny surowców. Dzięki realizacji programu poprawy rentowności rozpoczętego w 2019 r. obniżone zostały koszty stałe, choć efekt ten został częściowo zniwelowany przez koszty zrealizowanych prac konserwacyjnych, które zwykle odbywają się latem. Produkcja wyniosła 167 tys. ton papieru (149 tys. w roku ubiegłym), a wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 97%" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 7,79 mln zł wobec 1,8 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

