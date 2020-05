QubicGames wyda serię 7 gier 'BIT.TRIP' na Nintendo Switch i Xbox One



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - QubicGames pozyskał licencję od Gajin Games Inc.na wydanie serii 7 gier z konsoli Nintendo Wii "BIT.TRIP" na platformy Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Na podstawie umowy spółka przygotuje oraz wprowadzi do dystrybucji na platformach Nintendo Switch i Microsoft Xbox One wersje gier: "BIT.TRIP BEAT", "BIT.TRIP CORE", "BIT.TRIP VOID", "BIT.TRIP RUNNER", "BIT.TRIP FATE", "BIT.TRIP FLUX" oraz "BIT.TRIP Presents... Runner2".

"Jesteśmy niezmiennie zadowoleni z podpisania umowy z kalifornijskim studiem Gajin Games, z którym współpracowaliśmy przy wydaniu gry 'Tharsis'" - powiedział prezes QubicGames Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Spółka planuje wydanie gier "BIT.TRIP" w pierwszej kolejności jako serii gier (w około dwutygodniowych odstępach pomiędzy kolejnymi grami) w dystrybucji cyfrowej na platformie Nintendo Switch. Następnie spółka wyda zestaw wszystkich gier w dystrybucji cyfrowej i fizycznej na konsoli Nintendo oraz wszystkie tytuły na konsoli Xbox One. Gry będą wydawane na przełomie 2020 i 2021 roku, a prace nad portowaniem gier zostaną rozpoczęte jeszcze w maju, wskazano również.

"Dzisiejsza umowa wprowadza nas do wyższej ligi na konsolach Nintendo. Będziemy mieli okazję wydania jednej z najbardziej kultowych serii Indie na poprzednich platformach Nintendo. Umowa ta jest dla nas bardzo prestiżowa i na pewno otworzy nam możliwości pozyskania innych kultowych gier" - dodał Pieczykolan.

Seria "BIT.TRIP" to wymagające gry bardzo silnie oparte na muzyce. Każda z gier wprowadza unikalny gameplay, połączone są natomiast główną postacią. Seria była bardzo dobrze przyjęta zarówno przez graczy, jak i prasę branżową. Do tej pory sprzedaż powyższych 7 gier na konsolach i komputerach PC przekroczyła 2,7 mln sztuk, podano w materiale.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)