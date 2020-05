Tauron Wytwarzanie ma porozumienie dot. obniżki czasu pracy i płac do lipca



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie podpisał z pracownikami porozumienie w sprawie redukcji czasu pracy do 90% wymiaru i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzeń, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

"Podejmujemy inicjatywy ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 dla finansów grupy. Od maja do końca lipca br. roku pracownicy segmentu Wydobycie będą pracowali przez 4 dni w tygodniu i wynagrodzenie w tym okresie zostanie obniżone o 20%" - powiedział Grzegorczyk podczas wideokonferencji.

"Wczoraj podpisaliśmy podobne porozumienie w spółce Tauron Wytwarzanie i pracownicy tej spółki od maja do lipca br. będą mieli obniżony do 90% wymiar czasu pracy i proporcjonalnie zredukowane wynagrodzenie. Te działania pozwolą nam o ubieganie się o środki finansowe na ochronę miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej" - dodał prezes.

Podkreślił, że sytuacja z uwagi na COVID-19 jest bardzo zmienna i może rozwijać się w sposób inny niż obecnie zakładany.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)