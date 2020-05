KGHM podtrzymuje prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, srebra w Polsce



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź nie widzi potrzeby aktualizacji prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, ani produkcji srebra w Polsce, poinformowali członkowie zarządu. Perspektywy produkcji w KGHM International są analizowane.

"Uznajemy budżet na molibden na Sierra Gorda za aktualny. W odniesieniu do KGHM International, cały czas analizujemy sytuację i w tym momencie nie ma jeszcze oceny w tym względzie" - powiedział wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza podczas telekonferencji.

"W Polsce jesteśmy 'w planie' w srebrze metalicznym po hutach. W srebrze wydobywanym w kopalni jesteśmy poniżej planu, natomiast cały czas analizujemy i na tę chwilę nie ma sygnałów, żeby zmieniać budżet na srebro" - dodał wiceprezes ds. produkcji Radosław Stach.

W I kw. 2020 r. produkcja srebra w grupie kapitałowej wzrosła o 3% r/r do 335 t., zaś w spółce-matce wzrosła o 2,6% r/r do 329 t.

Produkcja molibdenu spadła o 44% r/r do 1,8 mln funtów. Spadek produkcji odnotowano zarówno w Sierra Gorda - o 46% r/r do 1,6 mln funtów, ze względu na spadające zawartości molibdenu w złożu, jak i w kopalni Robinson - ze względu na eksploatację ubogiej strefy przejściowej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

