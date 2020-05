KGHM nie widzi potrzeby obniżania nakładów inwestycyjnych w kraju



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź nie widzi dziś potrzeby obniżania zaplanowanych na ten rok krajowych nakładów inwestycyjnych, jednak jest gotowy reagować w razie potrzeby, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Adam Bugajczuk.

"Jeśli chodzi o capex krajowy, to na dziś nie widzimy potrzeby obniżania go, realizujemy go zgodnie z założonym harmonogramem. Natomiast w tych czasach jesteśmy bardzo elastyczni, na bieżąco monitorujemy sytuację i będziemy reagować zgodnie z tym, jak będzie potrzeba - jesteśmy na to przygotowani" - powiedział Bugajczuk podczas telekonferencji.

W budżecie na 2020 r. KGHM podał, że planuje 2 250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 133 mln zł pozostałych nakładów w 2020 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)