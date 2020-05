Banki spółdzielcze przekazały firmom 1,5 mld zł w ramach tarczy finansowej



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Blisko 1,5 mld zł przyznano dotychczas klientom banków spółdzielczych w całej Polsce w ramach rządowego programu tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformowały zrzeszenia banków spółdzielczych BPS i SGB.

Program pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju o wartości w sumie 100 mld zł ma trafić do firm, które najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa. Szacuje się, że w całej Polsce jest ich 670 tys. W celu zapewnienia dostępności pomocy w każdym zakątku kraju, do programu przyłączyły się również banki spółdzielcze obu zrzeszeń: BPS i SGB. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać w systemach bankowości internetowej banków. Do 9 tys. przedsiębiorców będących klientami banków spółdzielczych, trafiło dotychczas blisko 1,5 mld zł. Kolejne firmy mogą wnioskować o wsparcie, podano w komunikacie.

"Udział w programie tarcza finansowa PFR to kolejny element działań pomocowych oferowanych przez banki spółdzielcze. Wśród naszych klientów dominują mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to lokalne biznesy, które decydują o rozwoju mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, a tym samym o życiu lokalnych społeczności. Wsparcie dla klientów, którzy stracili przychody na skutek zamrożenia gospodarki, to jeden z priorytetów banków spółdzielczych. W tym celu uruchomiliśmy też specjalny serwis internetowy dedykowany klientom. W jednym miejscu znajdą oni informacje na temat działań pomocowych oferowanych przez banki spółdzielcze i instytucje państwowe. Pracownicy banków spółdzielczych wszystkim zainteresowanym wyjaśniają, z jakich mechanizmów pomocowych warto w danym przypadku skorzystać" - powiedział prezes banku BPS Artur Adamczyk, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z naszą misją jesteśmy partnerem lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie lokalnych partnerów to jedno z naszych podstawowych zadań. Bez niego, wiele firm miałoby problemy, by utrzymać swoją aktywność na rynku i ochronić stanowiska pracy. Nie jest to jedyna pomoc, której sektor bankowości spółdzielczej udziela lokalnemu biznesowi. W ramach tarczy antykryzysowej ułatwiamy przedsiębiorcom rozliczenia kredytowe, przesuwamy terminy płatności zobowiązań i wspieramy ich płynność finansową" - powiedział prezes SGB-Banku Mirosław Skiba, cytowany w komunikacie.

Oba zrzeszenia banków spółdzielczych, w formule internetowych webinariów, przeszkoliły personel banków w zakresie wdrożenia tarczy finansowej PFR.

(ISBnews)