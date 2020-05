"Polskie mikrofirmy mogą liczyć na większe wsparcie finansowe niż w Niemczech! W PL średnia kwota wypłaconej subwencji to 72 tys. zł, a max 324 tys. zł, w porównaniu do średnio ok 55 tys. zł i max 68 tys. zł w Niemczech. A niewiele krajów UE uruchomiło tak szerokie wsparcie" - napisał prezes PFR.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

