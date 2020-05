Minister Maląg w rozmowie z PAP podkreśliła, że Międzynarodowy Dzień Rodzin to dobra okazja, by podziękować naszym bliskim za obecność, a także, by przypomnieć, jak ważna jest w społeczeństwie instytucja rodziny.

"Okoliczności uniemożliwiają nam świętowanie, do jakiego przywykliśmy, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa możemy uczcić ten szczególny dzień" – powiedziała.

"Rodzina to dla nas rządzących absolutny priorytet. Dowodem tego jest przede wszystkim program +Rodzina 500 plus+, czyli od 1 lipca 2019 r. 500 zł na każde dziecko. Po ponad 4 latach od uruchomienia programu możemy jasno stwierdzić, że rzeczywiście poprawił on sytuację rodzin, pozwolił inwestować w przyszłość i marzenia dzieci. Od początku działania programu +Rodzina 500 plus+ do rodzin trafiło już 108 mld zł" – powiedziała. Dodała, że na realizację programu w 2020 r. zabezpieczono w budżecie państwa 39,2 mld zł.

Minister rodziny przypomniała także m.in. o programie "Dobry start", czyli o 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych – do 24 lat.

"W 2019 r. wsparciem z programu +Dobry start+ objętych było 4,5 mln uczniów, co kosztowało 1,4 mld zł. Na realizację tegorocznej edycji programu zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 1,42 mld zł" – powiedziała.

Minister Maląg podkreśliła, że wsparcie rodzin to także zapewnienie dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi, czyli program +Maluch plus+. Powiedziała, że obecnie w Polsce działa 6,3 tys. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, które zapewniają miejsca dla 182,5 tys. dzieci. Jeszcze w 2015 r. tych miejsc było niespełna 84 tys. w mniej niż trzech tysiącach instytucji.

"Z naszych wstępnych danych wynika, że w ubiegłym roku dzięki programowi +Maluch plus+ w całym kraju powstało blisko 15 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi: blisko 5,2 tys. utworzonych przez gminy i niemal 9,8 tys. – przez podmioty niegminne. Na podstawie przyznanego w tym roku dofinansowania możemy szacować, że w ramach tegorocznej edycji programu powstanie ponad 24 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat – 6,5 tys. gminnych i 18,3 tys. prywatnych" – powiedziała minister Maląg.

Szefowa MRPiPS przypomniała także o Karcie Dużej Rodziny, czyli systemie zniżek dla rodzin wielodzietnych. Obecnie kartę honoruje prawie 6,9 tys. partnerów w 26,3 tys. lokalizacji w całej Polsce. Od 2 lat dostępna jest w formie mobilnej aplikacji, a od roku przysługuje każdemu rodzicowi, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci.

"Dzisiaj Kartą Dużej Rodziny objętych jest 974 tys. rodzin wielodzietnych – 397 tys. to rodziny, które otrzymały uprawnienia na zasadach od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że ok. 3,07 mln osób ma Kartę Dużej Rodziny, w tym ponad 799 tys. kartę elektroniczną" – powiedziała minister.

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji MRPiPS wraz z Telewizją Polską organizuje Studio Rodzina, w którym o programach adresowanych do rodzin i kierunkach polityki rodzinnej dyskutować będą eksperci, członkowie Rady Rodziny, a także same rodziny. Studio Rodzina rozpocznie się o godz. 11.30. Transmisje z debat będzie można śledzić na kanałach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w mediach społecznościowych.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska