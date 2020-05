Aby jednak górnicy-ozdrowieńcy masowo ruszyli oddać krew, potrzebna jest natychmiastowa zmiana prawa – przekonuje związek zawodowy Sierpień 80. Apel do rządu w tej sprawie i dodatkowe szczegóły mają być przedstawione podczas niedzielnej konferencji prasowej z udziałem medyków i górników przed kopalnią Murcki-Staszic w Katowicach.

"Dwie najbardziej hejtowane obecnie grupy zawodowe – medycy i górnicy - staną razem. W geście solidarności pokażą, że można coś zrobić wspólnego” - powiedział rzecznik Sierpnia 80 Patryk Kosela.

Jak zaznaczył, górnicy wspomagają medyków podczas pandemii, dostarczając im np. maseczki, ozonatory i żywność. Wcześniej wielokrotnie wspierali protesty pielęgniarek czy ratowników medycznych. „Dziś znów się solidaryzujemy i wspieramy. Przeciwko hejtowi. Chcemy robić dobre rzeczy, bo wierzymy, że dobro wraca” – dodał Kosela.

Inicjatorką współdziałania górników i medyków jest rzeczniczka prasowa Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie Iwona Sołtys, która w porozumieniu zarządem placówki rozpoczęła rozmowy ze związkowcami z Sierpnia 80.

„Zwróciłam się do Sierpnia 80 z pomysłem, abyśmy sprzeciwili się hejtowi, który wylewa się na nasze grupy zawodowe. Pomysł koledzy podchwycili i dziś to nie tylko rzucone hasło +Nie hejtuję, szanuję, bo ratuję+, ale i konkretne działania. To osocze górników, którzy wyzdrowieli z koronawirusa i dziś mogą pomóc swoim osoczem innym, którzy ciężko przechodzą chorobę” - podkreśliła Sołtys.

Podawanie osocza osób, które przebyły chorobę oraz wytworzyły odporność pochorobową jest uznawane za jedną z bardziej obiecujących form terapii Covid-19. Leczenie przeciwciałami ludzkimi zawartymi w surowicy lub preparatach immunoglobulin ludzkich jest znane od wielu lat np. przy wirusowych zapaleniach wątroby typu A i B, odrze, ospie wietrznej, tężcu. Jej główny mechanizm polega na podaniu choremu gotowych, wytworzonych w organizmie ozdrowieńca, przeciwciał, które mają neutralizować wirusa.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 1,9 tys. górników z woj. śląskiego, w ramach prowadzonych od kilku dni badań przesiewowych. W sumie do piątku w woj. śląskim potwierdzono dotąd 4 905 przypadków zakażeń, z czego 172 osoby zmarły, a 1029 wyzdrowiało.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka