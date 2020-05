"Dzisiaj upływa 15. dzień, kiedy została wprowadzona Tarcza Finansowa. I to wsparcie finansowe, służące przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa, otrzymało już 117 tys. przedsiębiorstw. Na ich rachunki wpłynęło ponad 24 mld zł. Co ważne, są to mikro-, małe i średnie firmy. Mikrofirm jest 90 tys., 27 tys. to są małe i średnie przedsiębiorstwa" - powiedział Borys, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim wizytował zakład produkcyjny "Flis" w Radziejowicach.

Szef PFR zapewnił, że ta pomoc udzielana jest bardzo szybko, "w ciągu 24-48 godzin środki są na rachunkach przedsiębiorców."

"Bardzo istotnym celem programu jest ochrona miejsc pracy. Na ten moment Tarcza Finansowa chroni już ponad 1 mln 200 tys. miejsc pracy w tych firmach, które otrzymały subwencje finansowe" - powiedział.

Jak dodał, "chcemy, aby każda firma, która odczuwa silnie skutki tego kryzysu, mogła z tego wsparcia skorzystać, żeby do tych zwolnień nie dochodziło, żebyśmy mogli wspólnie przez ten kryzys przejść bezpiecznie".

autor: Aneta Oksiuta