Akcjonariusze Seleny zdecydują 10 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Seleny zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 czerwca 2020 r. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zarząd spółki Selena FM rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za 2019 rok w wysokości 52 663 039,31 zł w następujący sposób: a) kwotę 9 775 999,9 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych; b) pozostałą kwotę, w wysokości 42 887 039,41 zł przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

"Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy wynika z sytuacji ekonomicznej otoczenia biznesowego w jakim znajduje się Selena, powiązane jest z ryzykami, które niesie ze sobą kryzys epidemiczny COVID-19 i spodziewanymi perturbacjami gospodarczymi, mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy Selena oraz jej sytuację finansową. Zarząd rekomenduje pozostawienie środków w spółce, na wypadek istotnego pogorszenia się otoczenia gospodarczego spółki. Zatrzymanie zysku pozwoli również zapewnić finansowanie ewentualnych projektów akwizycyjnych, umożliwiających zwiększanie przychodów grupy w przypadku pojawienia się podmiotów atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym" - podano także w uzasadnieniu.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)