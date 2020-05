Oferta Mostostalu Warszawa, Acciona z najkorzystniejszą ofertą na odc. S19



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Oferta spółek Mostostal Warszawa i Acciona Construcción została uznana jako najkorzystniejsza w ramach postępowania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km", podał Mostostal. Wartość umowy to 2 230,17 mln zł brutto.

Termin realizacji: 54 miesiące, podano w komunikacie.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, zastrzegła spółka.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)