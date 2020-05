Unimot miał wstępnie 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Unimot miał 1 195,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem i 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Skonsolidowane dane wstępne wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 195,4 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): - 9,3 mln zł,

• EBITDA skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 33,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Porównywalne dane skonsolidowane za I kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 868,7 mln zł,

• EBITDA: 22,9 mln zł,

• EBITDA Skorygowana: 11,1 mln zł, podano także.

"Główny wpływ na wyższą r/r skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kw. 2020 r. miały poniższe czynniki:

1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (wyższe r/r oraz wyższe od założeń wolumeny i marże),

2. Wyższe r/r oraz wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów,

3. Wyższe r/r wolumeny na sprzedaży gazu ziemnego wygenerowane na sprzedaży hurtowej, w tym wolumeny pochodzące z wynajętej w 2019 r. kawerny" - czytamy dalej.

Główne korekty do wyniku EBITDA to negatywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych - wynikający z dużej różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień I kwartału 2020 r. Wycena, o której mowa to, wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny o wartość - 45,3 mln zł, wyjaśniono.

Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. w dniu 19 maja 2020 r.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)