Na pokładzie samolotów ma obowiązywać specjalna procedura #BezpiecznyLOT, wypracowana w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i międzynarodowych organizacji branżowych.



W dwóch tygodniach czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń LOTu, na trasie:



- z Warszawy do Gdańska – do trzech razy dziennie;



- z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry – do dwóch razy dziennie;



- z Krakowa do Gdańska – jeden raz dziennie.



"Realizację kolejnych etapów przywracania połączeń rozkładowych Polskie Linie Lotnicze LOT będą komunikowały na bieżąco. Są one uzależnione od rekomendacji polskich i europejskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne, a także ograniczeń nakładanych przez państwa docelowe" - podano w komunikacie.



"Wznawianie połączeń zaczynamy bardzo rozważnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pasażerów i załóg pokładowych. W pierwszej kolejności, w oparciu o procedurę #BezpiecznyLOT udostępniamy regularne, bezpośrednie połączenia krajowe. Jednocześnie intensywnie współpracujemy z lotniskami i służbami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne w celu dopracowania procedur bezpieczeństwa dla wznawianych rejsów m.in. wypracowania standardu w zakresie materiałów ochronnych czy przygotowania jak największej liczby stanowisk samoobsługowych, zgodnie z zasadą „no contact" – powiedział członek zarządu PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.



Procedura #BezpiecznyLOT obejmuje zarówno zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i podczas całej ścieżki, którą pasażer przemierza od chwili dotarcia na lotnisko.



#BezpiecznyLOT w samolocie to:



- Filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), w które wyposażono samoloty LOTu usuwają 99,9% bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo pokład, schowki ponad siedzeniami oraz luki bagażowe są regularnie dezynfekowane za pomocą specjalnych środków biobójczych.



- Załogi pokładowe obsługujące pasażerów podczas lotu zostaną wyposażone w maseczki i rękawiczki.



- Wszyscy pasażerowie udający się w podróż samolotami LOTu będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu.



- W ramach serwisu pokładowego będzie miała zastosowanie zasada „no contact", ograniczająca bezpośrednie interakcje pasażerów z załogą. Napoje i przekąski serwowane będą w indywidualnych opakowaniach.



- W celu zminimalizowania kontaktu oraz usprawnienia wejścia do samolotu, pasażerowie otrzymają możliwość przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego w wymiarach 55 cm/40 cm/23 cm i zwiększonej wadze do 10 kg (plecak, torebkę, laptop lub reklamówkę z zakupami).



PLL LOT we współpracy z zarządem przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i dyrekcjami lotnisk krajowych wypracował spójne procedury bezpieczeństwa dla lotów.



#BezpiecznyLOT na lotnisku to:



- kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali



- odizolowanie pasażerów przylatujących i wylatujących,



-dystans przestrzenny w gate'ach i podczas boardingu



- ograniczenie dostępnej infrastruktury (sklepów, saloników biznesowych)



-dostęp do środków antybakteryjnych i płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi czy obowiązek zakrywania ust i nosa



W ramach ograniczania kontaktu pasażerów z obsługą lotniska, LOT pracuje także nad zastąpieniem dotychczasowych procedur mechanizmami samoobsługowymi m.in. obowiązkową odprawą on-line oraz samodzielnym boardingiem, poinformowano także.



Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lotniskach mają zostać przedstawione pasażerom do 25 maja.



>>> Czytaj też: Strach przed lataniem, czyli jak podróżować samolotem w czasie pandemii