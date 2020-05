Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - DB Energy obserwuje zwiększone zainteresowanie swoją ofertą wśród przedsiębiorstw i liczy na większą liczbę dużych kontraktów. Spółka spodziewa się też wzrostu napływu środków z tytułu rozliczania białych certyfikatów, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Łukasz Feldman.



"Nasza działalność bardzo mocno odpowiada na bieżące potrzeby przedsiębiorstw, przede wszystkim na potrzebę wygenerowania oszczędności w zużyciu energii w zakładach przemysłowych. Przedsiębiorstwa, z którymi dotychczas prowadziliśmy rozmowy, są zainteresowane naszymi usługami, w szczególności w modelu ESCO, gdzie my finansujemy przedsięwzięcie na etapie realizacji, a potem przez okres 5-10 lat rozliczamy się z wygenerowanych oszczędności. Obecna sytuacja bardzo mocno sprzyja naszej działalności, widzimy znaczący wzrost zainteresowania naszą ofertą"- powiedział Feldman w rozmowie z ISBnews.



Przedsiębiorstwa raczej ograniczają teraz inwestycje zmierzające np. do zwiększenia mocy produkcyjnych. Jednocześnie nadal są zainteresowane takimi działaniami, które generują oszczędności.



Na perspektywę długoterminowego wzrostu dla DB Energy wpływa też szeroko rozumiane otoczenie prawne i gospodarcze, w szczególności europejska polityka tzw. Zielonego Ładu, w której efektywność energetyczna odgrywa istotną rolę.



"Prowadzimy proces ofertowy na dosyć szeroką skalę. Mamy dużo zapytań, m.in. o projekty w zakresie kogeneracji, i to są już projekty wielomilionowe. W kolejnych kwartałach będziemy chcieli sfinalizować kilka takich projektów" - dodał dyrektor.



Zwrócił jednak uwagę, że w okresie pandemii koronawirusa trudniej jest prowadzić proces ofertowy ze względu na brak możliwości organizowania bezpośrednich spotkań.



"Pomimo obecnej sytuacji, związanej z epidemią, utrzymujemy dotychczasowe tempo wzrostu biznesu, a także wykorzystujemy sprzyjające okoliczności, aby zwiększyć jego dynamikę" - wskazał Feldman.



Spółka wiąże nadzieje także z procesem usprawnienia rozliczania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.



"Mamy już bardzo dużo projektów zrealizowanych w ramach białych certyfikatów. Wiele z nich jest zakończonych i teraz tylko oczekują na rozliczenie certyfikatów. Są prowadzone rozmowy, żeby usprawnić rozliczenie w pierwszej kolejności dla tych projektów, które zostały zakończone" - powiedział także dyrektor.



Dla przedsiębiorstw oznaczałoby to możliwość uwolnienia środków pieniężnych, a dla DB Energy realizację przychodów z tytułu premii za sukces w pozyskiwaniu certyfikatów.



"Zakładamy, że w kolejnych kwartałach będzie to postępowało. Już dostrzegamy zwiększenie dynamiki rozliczeń białych certyfikatów. Mamy jeszcze dużo projektów do rozliczenia w kolejnych kwartałach, zakładamy, że będzie to miało istotny wpływ na wyniki finansowe zarówno najbliższego kwartału, jak i kolejnych lat obrotowych" - dodał Feldman.



DB Energy chce także rozwijać się w Niemczech, poprzez spółkę zależną Willbee Energy. Docelowo ma ona stać się "klonem" DB Energy na rynku niemieckim.



"Cały czas prowadzimy intensywne działania, które mają na celu budowanie pozycji marki. Zakładamy, że sytuacja będzie się poprawiała w zakresie możliwości normalnego prowadzenia biznesu, nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech" - powiedział także dyrektor.



III kw. roku obrotowego 2019/2020 był dla DB Energy rekordowy pod względem przychodów, które wzrosły o 140% r/r do 8,44 mln zł. Zysk netto w III kw. 2019/2020 r. wyniósł 353,07 tys. zł wobec 495 tys. zł rok wcześniej.



Wpływ na przychody w III kw. miało w dużym stopniu rozpoczęcie realizacji modernizacji elektrociepłowni dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz w ramach umowy o wartości 17,9 mln zł netto oraz rozliczenie transzy białych certyfikatów na kwotę 2,74 mln zł.



DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (energy saving contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (energy performance contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Od lipca 2019 r. spółka jest notowana na NewConnect.



Kamila Wajszczuk



(ISBnews)