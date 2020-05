ZNP apeluje o bezpłatne, szybkie testy na koronawirusa dla nauczycieli i pracowników oświaty

Źródło: PAP

ZNP zaapelowało we wtorek do premiera o zapewnienie nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa. Apel związany jest z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu m.in. przedszkoli i szkół.