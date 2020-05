Rolnictwo wertykalne to metoda uprawy roślin w zamkniętych pomieszczeniach, w których rośliny są hodowane na specjalnych stojakach, często bez użycia gleby. Ze względu na stale rosnącą liczbę mieszkańców w aglomeracjach miejskich i zmniejszanie się dostępnych pól uprawnych, sektor budowy przyjaznych środowisku farm przydomowych szybko się rozwija.

Od początku swojego istnienia Square Roots wyhodowało ponad 120 odmian roślin uprawnych, w tym sałat, warzyw i truskawek. Obecnie firma Kimbala Muska planuje w ciągu niecałych trzech miesięcy otworzyć „Super Farmę” składającą się z 25 klimatyzowanych kontenerów transportowych, chłodni z infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo biologiczne i wszystkimi innymi zasobami niezbędnymi do prowadzenia pionowej farmy na tak dużą skalę.

Kimbal Musk twierdzi, że od dzieciństwa interesował się jedzeniem. W e-mailu do CNN Business napisał, że „Gdy byłem dzieckiem, jedynym sposobem, by zachęcić rodzinę do tego, żeby usiadła i nawiązała kontakt, było gotowanie posiłku.” Wzięcie udziału w rewolucji internetowej lat 90-tych było jedynie etapem przejściowym w życiu młodszego z braci Musk, gdyż jego pasją od zawsze było jedzenie. „Gdy Elon i ja sprzedaliśmy Zip2, naszą pierwszą firmę internetową, wiedziałem, że chcę uprawiać jedzenie i zostać wyszkolonym szefem kuchni”. Po przeprowadzeniu się do Nowego Jorku Kimbal Musk zapisał do elitarnej szkoły gastronomicznej International Culinary Center.

„Ludzie chcą lokalnej żywności, ponieważ stracili zaufanie do przemysłowego systemu produkcji, który wysyła w tysiąckilometrowe trasy wysokokaloryczne, zawierające mało składników odżywczych jedzenie, o którym nie wiadomo kto je wyprodukował i w jaki sposób. (...) Jakość żywności, którą można teraz wytwarzać w tych wewnętrznych systemach, jest co najmniej na poziomie najlepszej żywności ekologicznej, jaką można kupić,” - powiedział Tobias Peggs, prezes zarządu Square Roots.

Stale rosnąca liczba ludności na świecie i szybko postępująca urbanizacja przyczynia się do zmian klimatu. Globalny wzrost temperatury zagraża obecnemu sposobowi produkcji żywności. Dlatego rolnictwo zmuszone jest do poszukiwania nowych sposobów szybkiego pozyskiwania żywności. Pomóc w tym może wprowadzone do użytku na początku XX wieku rolnictwo wertykalne.

W uprawie żywności tą metodą wykorzystuje się różne techniki. Do najpowszechniejszych należy hydroponika, w której rośliny pobierają mineralne składniki odżywcze bezpośrednio z wody. O krok dalej idzie akwaponika. Jest to system produkcji żywności łączący hodowlę ryb czy ślimaków w akwarium z hydroponiką.

W zwykłym akwarium zwierzęta w nim żyjące zanieczyszczają wodę swoimi odchodami, które kumulując się, zwiększają jej toksyczność. W systemie akwaponicznym woda z akwarium jest oczyszczana przez specjalne bakterie przerabiające wszystkie odpady na azotany i azotyny, które następnie odżywiają rośliny. Oczyszczona w ten sposób woda wraca do akwarium, a jej ubytek można ograniczyć praktycznie do zera.

Klasyczne rolnictwo jest tą gałęzią przemysłu, która jest odpowiedzialna za największe zużycie czystej słodkiej wody, a tej, zwłaszcza w Polsce, zaczyna coraz bardziej brakować. Dlatego najprawdopodobniej w przyszłości znaczenie produkcji rolnej w miastach będzie rosło. Nie tylko ze względu na oszczędność wody czy bardziej ekologiczny sposób hodowli żywności.

Możliwość uniezależnienia się od kaprysów pogody, mrozów na wiosnę, suszy w lecie, czy gradobicia w całym okresie wegetacji roślin jest dla współczesnych producentów niezwykle istotna. W dodatku w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki taniemu oświetleniu LED znacznie poprawiła się wydajność rolnictwa wertykalnego.

Doświadczenia z prac nad rozwojem tego rodzaju produkcji żywności mogą wesprzeć przyszłe wyprawy kolonizacyjne kosmosu. Wówczas być może zawodowe drogi braci Musk połączą się w jednym projekcie.

