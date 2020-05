Grupa Azoty miała 180,65 mln zł zysku netto, 476 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 180,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 294,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 286,08 mln zł wobec 408,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 476 mln zł, wobec 608 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 103,72 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 3 364,88 mln zł rok wcześniej.

"Oznacza to niewielki spadek (o 7,8 %) wobec analogicznego okresu 2019 roku, który był rekordowy w historii grupy. W wyniku niższych średnich cen sprzedaży produktów oraz niskich cen gazu wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 476 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 15,3%" - podano w komunikacie.

W każdym z trzech kluczowych segmentów - Nawozy, Tworzywa, Chemia - nastąpiło obniżenie przychodów o 8-9%, przy jedynie niewielkiej

obniżce marży w segmencie Nawozy, a także zwiększeniu marży w segmencie Chemia i dużym spadku marży w segmencie Tworzywa, zaznaczono.

Wynik EBITDA Grupy Azoty w I kw. 2020 r. wyniósł 476 mln zł (spadek o 132 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 15,3% (niższa o 2,8 pkt proc. r/r). Na ten spadek, w sytuacji niższych średnich cen sprzedaży produktów we wszystkich segmentach, wpływ

miała obniżka notowań gazu. Średnie ceny tego surowca w porównaniu z I kw. poprzedniego roku były o ok 40% niższe i wciąż utrzymują się na korzystnym dla Grupy Azoty poziomie, wyjaśniono.

Sytuacja pandemii nie miała dotychczas istotnego negatywnego wpływu na Grupę Azoty w skali, która mogłaby zagrażać płynności lub wpływać na ograniczanie produkcji, a także na decyzje o realizacji kluczowych inwestycji. Sprzedaż eksportowa również przebiega bez większych zakłóceń, przy czym wzrosły opłaty za usługi logistyczne, podano również.

"Na tę chwilę wpływ pandemii na Grupę Azoty oceniamy jako ograniczony. Chociaż mocno odczuwa go całe społeczeństwo i wiele obszarów gospodarki, Grupa Azoty funkcjonuje bez większych zakłóceń. Wciąż nie wiemy jednak, jak sytuacja pandemii się rozwinie. Liczymy na pojawienie się wkrótce wyraźnych pozytywnych sygnałów i odbicie w III kwartale roku. Z perspektywy biznesowej bardziej martwi nas możliwość wystąpienia suszy, chociaż ostatnie deszczowe tygodnie poprawiły sytuację w rolnictwie umożliwiając wysianie kolejnych dawek nawozów azotowych i wpływając na odczuwalne zwiększenie popytu" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

W porównaniu do roku ubiegłego segment Nawozy odnotował w I kw. 2020 ok. 8% obniżenia przychodów (z 2 097 mln zł do 1 927 mln zł). Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych były niższe o ok. 8-15%. Wolumen sprzedaży był jednocześnie o ok. 5% wyższy r/r, a niższe o ok. 40% ceny gazu spowodowały jedynie niewielką obniżkę marży EBITDA (o 3,4 pkt proc.). Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała przejściowo przyspieszenie decyzji rolników o zakupach nawozów, głównie w wyniku ich obawy przed zamknięciem punktów sprzedaży. Istotny wpływ na wyniki segmentu może mieć susza, która kolejny rok z rzędu może dotknąć cały kraj. Spółka Compo Expert - przejęta pod koniec 2018 roku - w I kw. 2020 miała niemal 25% udział w przychodach ze sprzedaży segmentu. W przypadku tego podmiotu spadek przychodów był nieznaczny (o 3,9% r/r), przy realizacji wyższej marży EBITDA (o 3,8 pkt proc. r/r). Wymiernym efektem współpracy z Compo Expert było również pozyskanie nowych zagranicznych odbiorców, wynika również z komunikatu.

W segmencie Tworzywa odnotowano obniżkę przychodów (z 409 mln zł do 373 mln zł, tj. o 8,8% r/r) oraz istotną obniżkę marży EBITDA (o 11,2% pkt proc.). Pod względem ilości sprzedaży nie odnotowano różnic w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast analiza średnich cen wskazuje na spadek cen wszystkich produktów, sięgający 12% w przypadku poliamidu naturalnego. W porównaniu do I kw. 2019, w analizowanym okresie bieżącego roku ceny benzenu i fenolu były o przeszło 20% wyższe, jednak już w kwietniu, w wyniku wahań na rynku ropy naftowej, ceny tych surowców (ale też PA6) gwałtownie się obniżyły. Wciąż brak symptomów ożywienia popytu ze strony branży motoryzacyjnej, podkreślono.

W segmencie Chemia odnotowano obniżenie przychodów (z 752 mln zł do 685 mln zł, tj. o 8,9% r/r), przy wzroście marży EBITDA (o 1,6 pkt proc.). Ceny niemal wszystkich produktów grupy w tym segmencie były w porównaniu z rokiem ubiegłym niższe: melaminy o 20%, alkoholi OXO o 15%, mocznika technicznego o 12%, bieli tytanowej o 3%. Jedynie średnie ceny siarki i pozostałych roztworów mocznika odnotowały wzrost (odpowiednio o 6% i 4%). Łączny wolumen sprzedaży w całym segmencie nie uległ zmianie, istotny spadek (o 40%) zanotowano dla siarki, a dla pozostałego asortymentu przeważały wzrosty, w tym m.in. alkoholi OXO (o 12%) i mocznika techniczny (o 8%), podsumowano.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 30,73 mln zł wobec 57,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)