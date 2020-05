"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8% niższym w porównaniu z marcem br." - czytamy w komunikacie.



Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 10%.



W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,8%, podał też Urząd.

Spadek w 30 z 34 działów przemysłu

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5%.

"Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 78,9%, maszyn i urządzeń - o 34%, urządzeń elektrycznych - o 28,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 25,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 23,2%, metali - o 20,0%, wyrobów z metali - o 18,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 17,7%" - czytamy w komunikacie.

"Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 14,8%, przy czym w porównaniu z marcem br. w tym dziale obserwowany był spadek o 37,2%" - czytamy w komunikacie" - czytamy dalej.

GUS podał, że jako uzasadnienia spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z COVID-19 (przede wszystkim w produkcji wyrobów z metali, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz w produkcji mebli). Innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników "na postojowym" (głównie w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcji mebli).

"W przypadku raportowania wzrostu produkcji sprzedanej, nieliczne podmioty wskazywały jako przyczynę wzrost liczby zamówień związany z COVID-19, m.in. w produkcji odzieży, chemikaliów i wyrobów chemicznych, niemniej jednak nie przełożyły się one na wyniki uzyskane na poziomie agregatów, w których odnotowano spadki" - podał Urząd.

Ceny producentów

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły o 1,3% w ujęciu rocznym w kwietniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu br. ceny producentów spadły o 0,3% r/r po rewizji.

W ujęciu miesięcznym ceny w kwietniu spadły o 0,6%.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2020 r. wzrosły o 2,8% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,2% m/m.

KOMENTARZE:

Benecki z ING BŚ: kwietniowe dane dot. produkcji są poniżej wszelkich oczekiwań

Kwietniowe dane dot. produkcji są poniżej wszelkich oczekiwań; pokazały, że słabo radzą sobie eksporterzy - ocenił w rozmowie z PAP główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Jego zdaniem uzasadnione jest oczekiwanie recesji w całym roku w wysokości 4,5 proc.

Według Beneckiego pokazane przez GUS dane dotyczące produkcji są "poniżej wszelkich oczekiwań". Ekonomista zwrócił uwagę, że największy spadek nastąpił w sektorach, które same się zamknęły, gdy stanęli ich zachodni kooperanci, np. w samochodach o ponad 79 proc. rdr, czy w branży meblowej o minus 50 proc. Mocno spadła także produkcja tekstyliów.

"Niestety, ogólnie widać, że eksporterzy bardzo słabo sobie radzą. To pokazuje niestety specyfikę tego spowolnienia, że COVID i +lock down+ dotknął bardzo mocno popyt wewnętrzny strefy euro, który w czasie na przykład wojny handlowej radził sobie bardzo dobrze i pomagał nam rosnąć w miarę mocno mimo recesji niemieckiego przemysłu. Tym razem tak się nie dzieje, tym razem popyt wewnętrzny strefy euro jest bardzo słaby, co widać w polskich sektorach eksportowych" - powiedział przedstawiciel ING BŚ.

Dodał, że słabość widać także w polskim popycie wewnętrznym, który również się załamał z powodu "lock downu".

Benecki zwrócił uwagę na dane o wysokiej częstotliwości, np. dotyczące produkcji energii. Jego zdaniem dane z początku maja raczej nie sugerują, byśmy mieli do czynienia z szybką poprawą.

"Było lekkie odbicie produkcji i konsumpcji energii przed końcem kwietnia br., ale ono miało związek z przesunięciem świąt. Natomiast dane za pierwsze dwa tygodnie maja pokazują, że konsumpcja energii spada w tempie około 5-7 proc. Więc majowe dane, jak na razie nie wskazują, abyśmy mieli do czynienia z jakąś dużą poprawą i odbiciem aktywności przemysłowej" - powiedział ekonomista.

Zastrzegł, że niewykluczony jest efekt odbicia po stronie popytu wewnętrznego w momencie, kiedy gospodarka będzie otwierana, co widać w aktywności klientów.

"Generalnie trzeba mieć świadomość, że prognozy na ten rok wyglądają słabo. My utrzymujemy nasze szacunki zakładające spadek PKB w tym roku o 4,5 proc. Przedstawiliśmy je w połowie marca, od tego czasu inne instytucje międzynarodowe również poszły w tym kierunku (...). Ostatnio również Ministerstwo Finansów ogłosiło, że zamierza rewidować swoje oczekiwania w okolice naszych prognoz" - powiedział Benecki.

Zwrócił uwagę, że w momencie stopniowego otwierania gospodarki możemy mieć do czynienia z bardzo dynamicznym odbiciem, co jest typowe dla sytuacji, kiedy ustępuje epidemia, co widać było np. w Azji.

"Możemy mieć bardzo dynamiczne odbicie, nawet 50-60 proc. spadającej dynamiki możemy odrobić. Ale kluczowe jest to, co będzie się działo potem, jak bardzo klienci będą ostrożnie podchodzić do swoich wydatków, inwestycji, czy nie będzie nawrotów epidemii" - zaznaczył.

Źródło: ISBNews/PAP

