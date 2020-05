Spada jednak liczba osób przebywających w szpitalach. Najnowszy raport mówi o 71 hospitalizacjach oraz 141 pacjentach wypisanych do domu. Zmniejsza to całkowitą liczbę osób w placówkach medycznych do 1448.

Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii spadła o około 10 procent. W ciągu minionej doby na OIOM-ach ubyło 36 chorych. Wciąż pozostaje na nich 277 osób.

W czwartek poinformowano o 37 nowych zgonach przypisanych Covid-19. To o pięć mniej niż dzień wcześniej. 21 z nich miało miejsce w szpitalach, a 16 w domach opieki. Łączna liczba potwierdzonych i podejrzewanych przypadków ofiar śmiertelnych koronawirusa osiągnęła obecnie w Belgii 9186.

Z 252 nowych zakażeń 175 odnotowano we Flandrii, 56 w Walonii i 21 w Brukseli. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków od początku pandemii wynosi 56 235.

